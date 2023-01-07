زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام مغربية، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحسيمة.

وقال المعهد، في نشرة إنذارية، إن مركز هذه الهزة في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، ووقعت بتمام الساعة 9:12 صباحا، بتوقيت جرينتش.

وأشار المعهد إلى أن الضربة سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا.