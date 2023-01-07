العالم اليوم - ديشان باق مع "الديوك" حتى مونديال 2026

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 01:20 مساءً - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يونيو 2026.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو 2026".

وقال ديشان انه سيبقى مدرباً لمنتخب "الديوك" حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.

وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 قد انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوّقة.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 في مونديال روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وقال الاتحاد الفرنسي إن المدرب المساعد جي ستيفان وفرانك رافيو مدرب حراس المرمى وسيريل موين مدرب الأحمال البدنية سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضا.