الصين تطالب المسافرين من التشيك تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الصينية فى براغ - فى بيان عبر موقعها الإلكترونى أورده راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية اليوم السبت - إنه بدءا من 8 من يناير يتعين على المسافرين القادمين من التشيك إلى الصين الخضوع لفحص "بى سى آر" للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرات المتجهة مباشرة إلى الصين.

وأشار الراديو إلى أنه بسبب عدم وجود أى رحلات طيران مباشرة فى الوقت الحالى من التشيك إلى الصين، فإن الإجراء سيطبق على رحلات الربط.

فى غصون ذلك أعلنت السلطات التشيكية أمس الجمعة، أنه لا حاجة لمطالبة المسافرين القادمين من الصين حاليا بتقديم اختبارات إجبارية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفى ضوء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فى الصين؛ أوصى الاتحاد الأوروبى أن تفرض الدول، التى لديها روابط جوية مباشرة مع الصين، على المسافرين القادمين من الدولة الآسيوية بغض النظر عن جنسياتهم تقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا.