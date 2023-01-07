روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء القرم

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية، أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول فى القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، إسقاط مسيرة أوكرانية فوق المدينة.
وقال رازفوجايف، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مسيرة أوكرانية ، مضيفًا أن أعياد الميلاد لم توقف محاولات القوات الأوكرانية من استهداف المدينة.
يذكر أن مدينة سيفاستوبول هى القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسى، وقد تعرضت لعدة هجمات بالطائرات المسيرة، كانت آخرها فى الرابع من الشهر الجارى بطائرتين مسيرتين تم اعتراضهما.
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