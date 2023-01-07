الملك ورئيس دولة الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 7 يناير 2023 11:57 صباحاً - دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لقاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، تناول العلاقات الأخوية والأوضاع بالمنطقة.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما، الذي عُقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.

وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

ووصل جلالة الملك إلى مطار البطين في أبوظبي، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.

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