قاض أمريكى يطالب برفع دعوى قضائية ضد ترامب و3 من أبنائه

جدة - نرمين السيد - أكد قاض فى المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا بد أن تقيم المدعية العامة دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال فى تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافى ثروة ترامب.





وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، وجهت اتهامات لهم فى سبتمبر الماضى بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات. وقالت جيمس فى بيان إن "تحقيقها خلص إلى أن ترامب شارك فى سنوات من الاحتيال المالى المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام، وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء".

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