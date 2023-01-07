الرئيس الجديد للكونجرس الأمريكى يتعهد بتحقيق اقتصاد قوى لصالح المواطنين

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكى المنتخب - فى أول خطاب له؛ حسب ما نقل تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى - إن المجلس سيلتزم بوقف إنفاق واشنطن المسرف وتخفيض سعر منتجات البقالة وأسعار الغاز والسيارات والمنازل وكبح الدين الوطنى المتزايد، بالإضافة إلى خفض تكلفة الطاقة على الأسر وخلق وظائف بمرتبات جيدة.
وأضاف أن المجلس سيعمل على تمرير مشروعات قوانين لإصلاح مشكلات البلاد الموروثة بدءا من الحدود الجنوبية إلى سياسات الطاقة ومشكلات التعليم. كما سيتم إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التى ذهبت إلى الصين لكى تتمكن بلاده من الفوز بتلك المنافسة الاقتصادية.
وأكد مكارثى أن المجلس سيستخدم كافة سلطاته للقيام بواجباته، متعهدا بتمثيل والدفاع عن دافعى الضرائب وألا يتم تجاهل أى أزمة ومؤكدا على أهمية العمل الجاد واستعادة الثقة داخل البلاد.
يشار إلى أنه تم انتخاب الجمهورى كيفن مكارثى رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويتية.
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