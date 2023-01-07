العالم اليوم - إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 11:12 صباحاً - قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجيف، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول، في إشارة إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يشكل مقرا لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب رازفوجيف على قناته على تلغرام: "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق الرصيف الشمالي".

وأضاف "حتى العيد المقدس - عيد الميلاد - لهؤلاء غير البشر ليس سببا لوقف محاولاتهم لمهاجمة مدينتنا"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأشار رازفوجيف إلى أن واقعة استهدف الميناء في شبه جزيرة القرم كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وحاول المسلحون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا مهاجمة سيفاستوبول، ففي ديسمبر الماضي، أفاد رازوفوجيف أن سفينة مناوبة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه بالقرب من المدينة.

ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة، لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنبا إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد استولت عليها القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير في العام الماضي.