العراق: توقف الرحلات فى مطار النجف الدولى لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المطار حكمت أحمد ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ "إنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتدنى مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف".

وأشار إلى أنه سيتم استئناف الرحلات فى المطار بعد العاشرة صباحا بتوقيت العراق.