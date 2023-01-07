العراق: توقف الرحلات فى مطار النجف الدولى لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المطار حكمت أحمد ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ "إنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتدنى مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف".
وأشار إلى أنه سيتم استئناف الرحلات فى المطار بعد العاشرة صباحا بتوقيت العراق.
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