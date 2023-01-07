وزير الدفاع الأوكرانى: جنودنا يحاربون نيابة عن الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال ريزنيكوف - فى تصريح، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن بلاده تعيش على حساب الموارد الغربية، وتقاتل بمفردها بالنيابة عن الغرب، معتبرًا أن دول الناتو ملتزمة بتزويد بلاده بالأسلحة لأن الأوكرانيين هم من يبذلون الدماء من أجل تحقيق أهداف الحلف.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت ان المجموعة المشتركة لقوات بيلاروسيا وروسيا جهازة لحماية البلدين، مضيفة أن تجمع تلك القوات فى بيلاروسيا هدفه الدفاع عن الحدود الغربية لدولة الاتحاد.

وأكدت الوزارة وصول القطار إلى بيلاروسيا يحمل معدات عسكرية روسية لدعم التجمع الإقليمى للقوات.