الجيش العراقى: سنظل مدافعين عن سيادة البلاد وحماية الشعب بكل أطيافه

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء رسول ـ فى تصريح لقناة الاخبارية العراقية، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش ـ إن هذا الجيش سيبقى مدافعا عن سيادة العراق وشعبه بكل أطيافه، مضيفًا أن القيادة العسكرية العليا على رأسها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش تعمل على استكمال بناء قدرات الجيش العراقى. وأكد اللواء رسول أن الجيش العراقى يحتل المرتبة الرابعة عربيا والـ34 دوليا، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والبطولات التى حققها أبطال الجيش.

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