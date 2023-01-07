وزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يبحثان سبل تعزيز المساعدة الأمنية لأوكرانيا

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستينا لامبريشت.
ومن جانبه، أشاد أوستن بقرار ألمانيا تقديم المزيد من القدرات العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك نظام باتريوت للدفاع الجوى ومركبات مدرعة من طراز ماردر.
واتفق وزيرا الدفاع على مواصلة التنسيق عن كثب مع الحلفاء والشركاء الآخرين بشأن الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا.
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