 تشمل مدمرة الدبابات.. واشنطن تقدم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - سلط تقرير صحفى نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على إعلان الولايات المتحدة تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والدول المجاورة لها من أعضاء حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، والتى تشمل لأول مرة عربات برادلى القتالية والتى يطلق عليها الخبراء "مدمرة الدبابات" نظرا لقدرتها القتالية الفائقة.





وأضاف التقرير أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وجيرانها من دول الناتو، والتى تصل قيمتها إلى حوالى 3.7 مليار دولار، طبقا لما أورده البيت الأبيض، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وجيرانها فى ظل اشتعال الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية لما يزيد على 10 أشهر والذى بدأ فى أواخر فبراير من العام الماضى جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

ويوضح التقرير أنه من اللافت للنظر أن تلك الدفعة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ودول الجوار الأخرى تتضمن عربات برادلى القتالية وهى مركبات ذات مهارات قتالية كبيرة حيث تستخدم فى نقل الجنود إلى ساحة القتال بسهولة وكفاءة عالية فضلا عن قدرتها الفائقة على اصطياد الدبابات عن طريق إطلاق صواريخ مضادة مما حدا بالخبراء أن يطلقوا عليها "مدمرة الدبابات ".

ويشير التقرير إلى تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير فى تعليق لها على الدعم الأمريكى لأوكرانيا والتى تقول فيها " إن الحرب فى أوكرانيا دخلت مرحلة حرجة وقد حان الوقت للتحرك لدعم كييف من أجل تمكينها من مقاومة القوات الروسية".

ويلفت التقرير أن المساعدات الأمريكية الجديدة، طبقا لما ذكره مسئولون أمريكيون، تشمل 50 عربة من طراز برادلى إلى جانب 500 صاروخ مضاد للدبابات فضلا عن 250.000 قذيفة علاة على 100 حاملة أفراد و138 عربة مدرعة من طراز هامفى وعتاد ومعدات عسكرية أخرى تتضمن منظومات دفاع جوى.

ويسلط التقرير الضوء على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض جون كيربى التى يبرز فيها أهمية مركبات برادلى على وجه الخصوص بالنسبة للقوات الأوكرانية والتى سوف تساعد الجنود الأوكرانيين على السير فى المناطق الريفية وغير الممهدة.

ويضيف التقرير أن تلك المساعدات التى تقدمها واشنطن تأتى فى وقت أعلنت فيه ألمانيا كذلك عن عزمها تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل 40 حاملة أفراد من طراز ماردير خلال الربع الأول من العام الحالى، وذلك فى أعقاب محادثة هاتفية بين المستشار الألمانى أولاف شولتز والرئيس الأمريكى جو بايدن.

ويضيف التقرير أن ألمانيا أعلنت على لسان ستيفين هيبيستريت المتحدث الرسمى للمستشار الألمانى أن بلاده تنوى كذلك تدريب الجنود الأوكرانيين على استيعاب الأسلحة الجديدة والتى يعتقد الخبراء أنه سوف يستغرق حوالى ثمانية أسابيع.

ويوضح المتحدث الرسمى للمستشار الألمانى أن برلين تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ منتصف ديسمبر الماضى حول كيفية تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا، موضحا أهمية تقديم أسلحة حديثة عوضا عن الأسلحة التى يعود تصنيعها للحقبة السوفيتية والتى أصبحت غير مواكبة لتطورات الموقف فى ساحة القتال فى ظل الهجمات الروسية المكثفة على البنية التحتية فى أوكرانيا والتى من المتوقع أن تزيد وتيرتها مع انتهاء فصل الشتاء قارس البرودة وتحسن الأحوال الجوية.

ويشير التقرير فى الختام إلى تأكيد هيبيستريت على الموقف الألمانى من الحرب فى أوكرانيا والذى يؤيد تقديم كل الدعم اللازم لكييف فى الوقت الذى يضمن فيه عدم تورط حلف الناتو بشكل مباشر فى تلك الحرب.