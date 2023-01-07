بايدن يهنئ كيفن مكارثى بفوزه برئاسة مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - كما أبدى الرئيس جو بايدن، المنتمى لحزب الديمقراطيين، استعداده للعمل مع الجمهوريين عندما يمكنه ذلك، على حد قوله. وفاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثى، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكى فى الجولة الـ 15 للتصويت.

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