العالم اليوم - النفط يهبط في أول أسبوع من عام 2023.. برنت أقل من 80 دولارا

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط في أول أسبوع من عام 2023.. برنت أقل من 80 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 09:16 صباحاً - لم يطرأ تغير على أسعار النفط في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وسط تراجع الدولار وتقارير الوظائف الأميركية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 73.77 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه. وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".

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