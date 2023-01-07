كيفن مكارثى رئيسا لمجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثى، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكى فى الجولة الـ 15 للتصويت.



جدة - نرمين السيد - فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثى، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكى فى الجولة الـ 15 للتصويت. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "إكستر نيوز".

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