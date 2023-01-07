العالم اليوم - للمرة 14.. مكارثي يفشل برئاسة مجلس النواب الأميركي

انتم الان تتابعون خبر للمرة 14.. مكارثي يفشل برئاسة مجلس النواب الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 07:20 صباحاً - للمرة 14، فشل الجمهوري كيفن مكارثي، الجمعة، بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي.

وأثارت خسارة مكارثي على الفور توتّرات قويّة داخل القاعة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

فقد حصل مكارثي على 216 صوتا، وهي أكثر مرة كان قريبا فيها من منصب رئاسة مجلس النواب، لو لم يقف الأمر عند النائب غايتز الذي تزعم الجناح المحافظ المعارض لمكارثي.

ووجّه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يُعرقلون انتخابه.

وعلى الرغم من عدد الأصوات التي حصل عليها مكارثي هذه المرة، إلا إنها لم تكن كافية له لرئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي وقت لاحق، طلب غايتز استئناف جولات التصويت يوم الإثنين.