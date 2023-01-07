مجلس النواب الأمريكى يفشل فى التوصل لانتخاب رئيس جديد

جدة - نرمين السيد - وبعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى جرت فى نوفمبر الماضى حصل الجمهوريون على أغلبية مقاعد مجلس النواب بواقع 222 مقعداً فى مقابل 213 مقعداً للديمقراطيين.

وبالرغم من هذه الأغلبية لم يتمكن الجمهوريون من حسم رئاسة مجلس النواب فى جولات الانتخابات التى جرت خلال الأيام السابقة لصالح المرشح كيفين مكارثي.

وستجرى جولة جديدة من التصويت مساء الجمعة فى محاولة للوصول إلى الأغلبية المطلوبة للفوز برئاسة المجلس بعد أن فشل المرشح الجمهورى للمنصب كيفين مكارثي، فى العديد من جولات التصويت فى الحصول على أغلبية المصوتين فى المجلس.

يذكر أنه بمجرد اكتمال النصاب القانونى لأعضاء مجلس النواب، يتم إعلان المرشحين للمنصب من كل حزب، ثم يبدأ التصويت حيث يحتاج المرشح ليصبح رئيساً لمجلس النواب إلى أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين والمقترعين.

وتاريخياً، كان وصول المرشح إلى 218 صوتاً كافياً لكى يفوز برئاسة مجلس النواب، وغالباً ما يكون الفائز من حزب الأغلبية فى المج