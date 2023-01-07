خبير قانونى لـ«القاهرة الإخبارية»: قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا شائك

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سعدون، الخبير القانونى فى شؤون الهجرة، إن بريطانيا تمتلك سمعة طيبة فى ملف المهاجرين وحقوق الإنسان، وبالتالى ما يحدث الآن من إقرار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا يعد ملفًا شائكًا من ضمن الملفات التى يواجهها رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك، الذى يأمل فى تخفيف الأعباء عن حكومته.





وأضاف "سعدون" خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت" والذى تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة البريطانية تعتبر قضية طالبى اللجوء عبئًا كبيرًا على الداخل البريطانى، إذا ما تسربوا داخل المجتمع. وأوضح أن فرنسا لعبت دورًا كبيرًا لاتخاذ بريطانيا تلك الخطوة، بعدما توقفت عن التعاون مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوربى فى هذا الملف. وتسعى بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو القرار الذى عارضته الأمم المتحدة، إذ ترى أن مساعى لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية، ولكن المحكمة العليا البريطانية أجازت عمليات الترحيل ما يفتح الطريق إلى تنفيذها بالفعل وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية، والتى ترى أن العملية غير أخلاقية، وأن تاريخ العنف والاستبداد فى رواندا لا يبرر الثقة بأنها ستكون مكانًا آمنًا للاجئين.

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