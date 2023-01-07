العالم اليوم - طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على مدرس في فرجينيا الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 03:22 صباحاً - قالت الشرطة إن طفلا عمره ست سنوات أطلق النار على مدرس وألحق به إصابات في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأميركية.

وقالت إدارة شرطة نيوبورت نيوز في بيان إن الإصابة التي لحقت بالمعلم لا تشكل خطرا على حياته.

ولم يصدر تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على سلاح ناري ولا الدرجة التي يعرف بها الطفل كيفية التحكم في السلاح. وقالت الشرطة إنه تم احتجاز الطفل.

ولم يصب أي طلاب في الحادث.