العالم اليوم - مرة أخرى.. راشفورد يسجل في فوز يونايتد على إيفرتون

انتم الان تتابعون خبر مرة أخرى.. راشفورد يسجل في فوز يونايتد على إيفرتون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 03:22 صباحاً - سجل ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا مرة اخرى في فوز مانشستر يونايتد 3-1 على إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودفع يونايتد بتشكيلة قوية من البداية وتقدم مبكرا بفضل تسديدة للمهاجم البرازيلي أنتوني استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى بعد أربع دقائق.

ومع غياب إيفرتون عن الانتصارات في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات قبل رحلته إلى أولد ترافورد، كانت جماهير إيفرتون تخشى حدوث الأسوأ لكن بعد عشر دقائق استغل كونور كودي خطأ للحارس ديفيد دي خيا ليسجل هدف التعادل.

وأتيحت ليونايتد عدة فرص للتقدم مجددا قبل أن يسجل كودي بالخطأ في مرماه بعدما حول تمريرة عرضية من راشفورد في مرمى زميله حارس إيفرتون جوردان بيكفورد بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني ليتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وأعتقد البديل دومينيك كالفرت-لوين أنه منح إيفرتون التعادل في وقت متأخر من متابعة تسديدة بالقرب من القائم، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتفاقمت مشاكل إيفرتون عندما سجل راشفورد هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي وينتصر يونايتد للمباراة السابعة على التوالي في كافة المسابقات.