مسابقة الحلم | أرقام مسابقة الحلم والاشتراك

مسابقة الحلم هي واحدة من كبري المسابقات في الوطن العربي، حيث يتم تقديم المسابقة عن طريق الإعلامي مصطفى الآغا ويتم إذاعتها عبر سلسلة قنوات MBC، وتهدف المسابقة إلى تحقيق أحلام الملايين من المواطنين، ويتم ذلك عن طريق عدد من الخطوات التي يتم تطبيقها من جانب كل مشترك، ويتم الفوز بالمبلغ النقدي الذي يتم تحديده من جانب إدارة البرنامَج بشكل مستمر، ويتنوع مبلغ الفوز من فترة زمنية للأخري، وفق الجدول الزمني المحدد من جانب إدارة المسابقة لتوزيع الجوائز الدولارية الخاصة بها، ويبحث عدد كبير من الأفراد عن أرقام مسابقة الحلم الذي يتم الاشتراك من خلالها في المسابقة، وسوف نشرح لكم طريقة الاشتراك الصحيحة في مسابقة الحلم.

ما هي أرقام مسابقة الحلم؟

يستطيع جميع المواطنين في جميع الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الأرقام الخاصة بالمسابقة وفق مزود الشبكة الخاص بجوال كل شخص، علي أن يتم الاشتراك عبر الأرقام التالية:

من خلال دولة السُّعُودية، يستطيع المشترك الاشتراك في المسابقة عن طريق الرَّقَم التالي (313131) عبر شبكة Lebara، أو عبر شبكة Mobily من الرَّقَم التالي (650444) أو من الشبكة التالية (stc) علي الرَّقَم التالي (858888).

من مصر يتم الاشتراك في المسابقة عبر شبكة Etisalat علي الرَّقَم التالي (95450) أو من شبكة Vodafone علي الرَّقَم التالي (95450).

من دولة الكويت يمكن الاشتراك في المسابقة عبر الرَّقَم التالي (4141) عبر شبكة stc أو شبكة Zain أو شبكة Ooredoo.

من المغرب يتم الدخول في سحب الحلم عبر رَقَم المسابقة التالي (9669) عن طريق مزود الخدمة Maroc Tel أو Orange أو عبر INWI.

من دولة الأُرْدُنّ يتم الاشتراك في المسابقة عبر مزود الخدمة Zain عن طريق الرَّقَم التالي (94099) أو من خلال شبكة Orange علي الرَّقَم الآتي (94099).

خطوات الدخول في سحب الحلم

يمكن للجميع البَدْء في الدخول بسحب مسابقة الحلم، ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي تتم من خلال رَقَم الجوال الشخصي لكل متسابق، التي تتم علي النحو التالي:

يبدأ التسجيل من خلال رَقَم الهاتف الخاص بكل دولة التي ينتمي إليها الشخص المشارك في المسابقة.

يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم ويكون ذلك من نفس رَقَم الجوال الشخصي.

يتم توجيه عدد من الرسائل من جانب إدارة المسابقة إلى المشترك ويفضل الإجابة عن أكثر من سؤال، فكلما تم الإجابة عن أكثر من سؤال زادت فرص الفوز في المسابقة بالجوائز المالية التي تقرها إدارة المسابقة.

في حالة فوز المشترك فسوف يتم الإعلان عن الاسم مباشرة خلال البرنامَج التلفزيوني الخاص بالمسابقة علي أن يتم الاتصال بالفائز على الهواء مباشرة، ويتم إعلان أسماء الفائزين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة أيضاً.

ما هي جوائز مسابقة الحلم؟

تم تحديد الجوائز المالية التي يتم صرفها من جانب إدارة المسابقة، ليصل مجموع الجوائز إلى مبلغ ثلاث ملايين وخمسة مئة ألف دولار أمريكي بالمجموع التالي (3,500,000$) علي أن يتم تقسيم الجوائز المعلن عنها علي فترات زمنية خلال العام الواحد، يتم صرفها للأفراد الذين يقع عليهم الاختيار في حالة الفوز وفق الشروط والأحكام الذي تنص عليها المسابقة لاختيار الأفراد الفائزين.