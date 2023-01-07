نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج عطر الكلام 2023 مسابقة هيئة الترفيه لتلاوة القرآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن يوم الأربعاء 04 يناير 2023، هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تشغيل مسابقة عطر الكلام النسخة الثانية، وتم فتح الباب للتسجيل في برنامج مسابقة عطر الكلام وفق الجدول الزمني المعلن حتى التسجيل من الموقع الرسمي otrelkalam.com لمسابقة القرآن والأذان الجديدة لإمكانية المشاركة برفع مقطع صوتي تدقق به لجنة خاصة بالتحكيم، وذلك من اجل تأهل المشترك على 4 مراحل قبل الانتقال للجولة النهائية المتمثلة بالمسابقة الحية من خلال الظهور في برنامج عطر الكلام التلفزيوني . وهي واحدة من أكبر المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم ورفع الأذان وتهدف لإبراز أصوات جديدة وتكريمها- وتأتي برعاية هيئة الترفيه العامة تركي آل الشيخ لإكتشاف الاصوات النخبة في مسألة تلاوة القران وبرصد جوائز للمسابقة تتجاوز الـ 12 مليون ر.س، وكانت أول نسخة من المسابقة في عام 2019.

مسابقة القرآن عطر الكلام

ووفق الإعلان المتداول، خصصت هيئة الترفيه العامة ميزانية جوائز ليس أقل من 12,000,000 ريال سعودي، تتوزع على 10 فائزين في مسابقة القرآن، و10 فائزين في مسابقة الأذان، ممن يشاركون في أكبر مسابقة لقرآن وأذان في العالم، مسابقة عطر الكلام، عبر القناة الناقلة لها MBC.

إعلان تسجيل برنامج عطر الكلام

ويستوجب من الراغبين بالانضمام والتسجيل التوجه الى الموقع الالكتروني وتسجيل الدخول بحساب مدشن قبل تحميل مقطع صوتي او تسجيل صوتي لا تتجاوز مدته 20 ثانية.

وسوف يمرر المشتركون الى الجولة الثانية وحتى الثالثة والرابعة “في حال حسن الأداء الصوتي” مع متطلبات تسجيلات صوتية جديدة لكل مرحلة.

وفرت إدارة برنامج عطر الكلام رابطاً إلكترونياً على الأنترنت، وبالوصول الى الرابط الخاص بالتسجيل يمكنك الدخول وإنشاء تسجيل جديد عبر otrelkalam.com حيث يظهر خيارات التسجيل في مسابقة القران أو مسابقة الاذان وإتباع التعليمات الواردة تسهيلاً لإتمام خطوات التسجيل وإرسال طلب المشاركة.

وقدمت ادارة برنامج عطر الكلام بريد الكتروني تسهيلاً للتواصل ومعالجة المشكلات الفنية المتعلقة بالتسجيل من خلال [email protected]