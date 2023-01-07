نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حج المرآةِ بدونِ محرمٍ localhaj.haj.gov.sa تسجيل حجاج الداخل 1444 تطبيق نُسك NosoK في المقال التالي

عمر شويل - جدة حج المرآةِ بدونِ محرمٍ localhaj.haj.gov.sa وهو من القرارات الجديدة التي أعلنت المملكة عنها بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل عبر رابط المسار الإلكتروني المخصص وتطبيق نسك، وقد لاقى القرار ترحيبا لما فيه من إزالة العديد من القيود والتشديدات والحرص على تيسير الإجراءات.

فتح باب تسجيل الحج 1444 والإعلان عن أسعار الباقات

في بيان هام من وزارة الحج والعمرة بالمملكة أعلنت مساء الخميس عن فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر للحج هذا العام، على أن يكون الحج متاحا للتسجيل الان فقط لحجاج الداخل:

“يُتيح #التقديم_على_الحج لعام 1444هـ خاصيّة الدفع الجزئي، في فترات مُتباعدة”.

فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل عبر 3 وسائل تعرف عليها.

حج المرآةِ بدونِ محرمٍ localhaj.haj.gov.sa تسجيل حجاج الداخل 1444 تطبيق نُسك NosoK

وينتظر مواطني المملكة، من السعوديين وأيضا القيمين، في كل عام الإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لأداء الفرض الخامس من أركان الإسلام ليقوموا بالتعرف على كافة الشروط الجديدة الخاصة بالحجز هذا العام وما هي الإمكانات المتاحة والشروط الجديدة لأداء الشعيرة المباركة هذا العام.

ما القرارات الجديدة من وزارة الحج والعمرة؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة هذا العام 2023 – 1444 عددا من القرارات الجديدة:

إتاحة التسجيل المبكر لحجاج الداخل.

فتح باب الحج للأطفال من عمر 12 عام.

السماح للحج للمرأة بدون محرم، مع الالتزام بشروط القدوم.

كيف حج المرآةِ بدونِ محرمٍ ؟

يتم التيسير على الحجاج مع الالتزام بكافة الشروط دون ترك أي منها، وقد أتاحت المملكة أن تقوم المرأة بالحج بدون محرم وفق الشروط التالية:

أن تلتزم بشروط التسجيل والسداد.

يجب أن تكون ضمن مجموعة من النساء.

تقوم بالتسجيل الإلكتروني بالآلية المتبعة والالتزام بكافة شروط أماكن التواجد.

كيف أحجز باقات الحج؟

عبر المنصات الرسمية لوزارة الحج والعمرة التالية:

ما شروط الحج 1444؟

يجب أن يكون الحجاج من المواطنين السعوديين أو من المقيمين بالمملكة.

يقوم المواطن السعودي بتقديم وثائقه الخاصة.

يكون على المقيم تقديم وثائق الإقامة على أن تكون سارية حتى نهاية ذي الحجة 1444 على الأقل.

يجب التسجيل الإلكتروني عبر رابط حجاج الداخل أو عبر تطبيق نسك على الهاتف الذكي.

يجب سداد 20% من مصروفات الحج بعد قبول التسجيل.

يتم سداد 40% من المصروفات في الأول من شوال.

يقوم بسداد 40% الباقية قبل يوم 10 شوال.

يتم الالتزام بتقديم الشهادات الصحية له ويجب ألا يكون له أمراض مزمنة حادة.

يجب الحصول على لقاحات كرونا والأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية.

يتم تقديم الوثائق الصحية على أن يكون تم عملها قبل 10 أيام على الأكثر من يوم التقديم.

لا يسمح بالتخلف عن الموعد المخصص للسداد كما يتم المسامحة في مخالفة قواعد الحج.

ما أسعار باقات الحج وخاصيّة الدفع الجزئي، في فترات مُتباعدة؟

تعرف على جميع أسعار باقات الحج وأماكن الحجز.

أعلنت وزارة الحج والعمرة الأسعار الخاصة بباقات الحج لحجاج الداخل، وتم تيسير الشروط وتخفيض الباقات، على أن يتم السداد على ثلاثة مراحل، ويكون بالمرحلة الأولى 20% من قيمة المبلغ ويكون بالثانية 40% بينما تكون المرحلة الأخيرة 40% من قيمة المبالغ والتي تكون جميعها قبل العاشر من شهر شوال.