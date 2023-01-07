نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط يبدأ من 300 ريال احصل على تمويل شخصي بدون كفيل وبإجراءات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتمد معظم الأفراد السعوديين وأيضاً الوافدين الجدد على التمويل النقدي بمبالغ مالية في متناول أيدي الجميع، ووفق الراتب الشهري أو بدون راتب فتوفر معظم الشركات السعودية وأيضا البنوك بالمملكة، قروض تمويلية بمبالغ مناسبة لجميع الأشخاص تساعدهم في شراء الأثاث، أو شراء منزل، أو الحصول على سيارة خاصة حتى إذا كانت مستعملة أو جديدة، فمتاح جميع الاختيارات للجميع، وتكون هذه التمويلات سريعة وبأقل قسط شهري يبدأ من 600 ريال، وذلك لضمان أن يمتلك كل فرد المبلغ التمويلي المتوافق معه ومع متطلباته وأوراقه، ليستطيع أن يحصل على كل ماهو يريد بأقل الإمكانيات.

تمويل شخصي بقسط يبدأ من 300 ريال بدون كفيل

إذا كنت مواطن سعودي وتحتاج مبلغ مالي نقدي سريع وفوري، فإليك الحل الأمثل لتحصل على تمويلك في الحال وبإجراءات ميسرة، قرض للنساء يبدأ من 18 ألف ريال بدون رسوم ولا فوائد، كما أن الشروط سريعة وبسيطة ليتم توفير التمويل النقدي لجميع الأفراد المحتاجين من السعوديين والسعوديات، قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب، وسوف تحصل على مبلغ مالي يصل إلى 20 ألف ريال، بقسط شهري يبدأ من 600 ريال، ويتم دفع القسط شهريا، كما أنه يمكنك أن تحصل على مبلغ تمويلي يصل 10 ألف ريال فقط وسوف تقم بدفع 300 ريال، على فترة سداد تمتد حتى 3 سنوات، وذلك ليحصل كل مواطن على ما هو يريده بدون عناء أو تعب، والتمويل النقدي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط ومتطلبات التمويل النقدي

حتى تحصل على التمويل النقدي بدون كفيل يجب هليك أن يكون لديك سجل ائتماني في سمه نظيف وخالي من التعثرات، والقرض النقدي متاح للسعوديين بالمملكة، بجانب أنه متاح للموظفين بالقطاع الحكومي بشرط أن يكون العمل بالوظيفة من شهر لثلاثة أشهر، والموظفين بالقطاع الخاص مِن مَن مر عليهم العمل بالشركة لمدة عام كامل، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي، وتعريف بالراتب، حيث أنه متاح لمن يكون راتبه الشهري لا يقل عن ثلاثة ألف ريال، ورقم الآيبان، ومتاح للمتقاعدين الحصول على التمويل وفق الشروط المسموح بها.

خطوات طلب التمويل النقدي

سوف تقوم بالدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل، وتذهب للتوجه إلى التمويل النقدي، وتقم باختيار التمويل المتاح، مع تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة، إذا كنت مستوفي كافة الشروط المطلوبة، وتعبئة نموذج طلب التمويل النقدي من عبد اللطيف جميل، وسوف يتم تحويل التمويل إليك في الحال بعد مراجعة طلبك، كما يجب أن تعلم بأنه في استطاعتك أن تحصل على أي من التمويلات المعروضة والتابعة لشركة عبد اللطيف جميل، والمناسبة لجميع الأشخاص من المقيمين والسعوديين.

الجدير بالذكر أن شركة عبد اللطيف جميل تتميز بتقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات، وبالأخص تقدم تمويلات ميسرة لجميع الأفراد العاملين بالمملكة، وبشروط بسيطة وأيضا توجد تسهيلات لمحدودي الدخل، حيث إذا أردت أن تحصل على تمويل سيارة سوف تحصل عليه في وقت قصير وبإجراءات ميسرة، وتقدم تمويل سيارات جديدة أو سيارات مستعملة، وهناك سيارة مستعملة بقسط شهري أقل من 1000 ريال، كما أنه متوفر لك أن تحصل على سيارات جديدة بسعر المستعملة موديل 2023، وتلك السيارات تكون أحدث موديل لجميع المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين، كما أنها تصلح للسيدات الحصول عليها ولكن بشروط معينة، ويجب تقديم صورة من رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، مع إثبات الدخل وخطاب تعريف بالدخل.