واتساب يطلق ميزة التراسل الفوري بدون انترنت حتى لو انقطع الاتصال لا يتوقف الواتساب عن المراسلات

ميزة جديدة فى واتساب التراسل الفوري حال انقطاع الانترنت فى الهاتف يعمل الواتساب بدون انترنت حيث اطلقت شركة ميتا المالك لتطبيق الواتساب ميزة وصفها الكثير بالثورية حيث يتمكن المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة وأكدت الشركة فى تدوينه لها انها ستساعد المستخدمين الغير قادرين عن التواصل الى اصدقائهم من خلال تطبيق واتساب بسبب انقطاع الانترنت وذلك خلال تهنئة الشركة للمستخدمين بمناسبة العام الجديد المحت الى الشركة الى ميزة تشغيل الواتساب بدون اتصال انترنت وتمكنهم تلك الميزة من استخدام المراسلات فى الواتساب فى حالة انقطاع الانترنت.

كيفية تشغيل الواتساب بدون انترنت

اكدت شركة ميتا انه يمكن تشغيل الواتساب دون انترنت عن طريق دعم الوكيل بروكسي لكل مستخدمي الواتساب حول العالم وذلك حتى يستطيعوا من الحفاظ على الوصول الى التطبيق وذلك اثناء انقطاع الاتصال او فى حالة حظر التطبيق فى أي مكان وذلك من خلال ما تم الإعلان عنه شركة ميتا.

كذلك اكدت الشركة ان اختيار الاتصال عبر وكيل يتيح للمستخدمين الاتصال الواتساب وذلك من خلال الخوادم التي تم انشائها من قبل اشخاص متطوعون ومؤسسات من كافة دول العالم للعمل على مساعدة المستخدمين للتواصل مع الواتساب بدون قيود وحتى مع انقطاع اتصال الانترنت.

الأمان والخصوصية فى ميزة تشغيل الواتساب دون انترنت

كذلك أعلنت الشركة انه بخصوص مستخدمي ميزة تشغيل الواتساب دون اتصال انترنت من خلال الاتصال عبر الوكيل بروكسي لا يمكن اختراقه ويحافظ على خصوصية المستخدمين وامان المحادثات الى توفره شركة ميتا وستظل تلك الرسائل محميو بالتشفير بين اطراف المحادثة وغير مرئية لأى شخص اخر حتى تلك الخوادم التي تتيح التراسل الفوري فى الواتساب دون انترنت ويمكن معرفة طريقة حماية الواتساب من الاختراق او السرقة.

خطوات تشغيل الواتساب بدون انترنت