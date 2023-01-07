رئيس تونس: بعض الممارسات تعد تآمرا على أمن الدولة وليست حرية

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس التونسى قيس سعيد تأكيد أن الأفعال التى ينفذها البعض ترتقى إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى وهى جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.





جاء ذلك خلال استقباله الجمعة وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام فى البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.

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