جدة - نرمين السيد - قال بسام بربندى، الدبلوماسى السابق، إن الديمقراطية الأمريكية تعتبر الكونجرس "الكابيتول" هوية شخصية للأمريكيين، حيث يحترمونه ويقدرونه ويعتبرونه جزءًا من النسيج الاجتماعى.





وأضاف "بربندى"، خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية" أن اقتحام الكونجرس أحدث صدمة داخل المجتمع الأمريكى، إذ يمثل هذا المبنى رمزية أمريكية رأوها تتهددم أمام أعينهم. وتابع الدبلوماسى السابق، أن ما حدث أزمة قومية تم وسيتم تحزيبها، مشيرًا إلى أن أمريكا فى كارثة حقيقية، فكيف للدولة التى تنادى أنها راعية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان فجأة تجد هذا المنبر يصطدم بمجموعة من الأشخاص يقولون لا يوجد ديمقراطية فى الولايات المتحدة، وأن هذه الانتخابات مزورة ولا يوجد عملية منطقية، فضلًا عن أن هناك حزب يستولى على السلطة، وأن هذه بمثابة صدمة داخلية حقيقية. وقبل عامين فى مثل هذا اليوم، وقع حادث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى، بعد أن ألقى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خطابًا رفض فيه الاعتراف بفوز الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، وعليه اقتحم المئات من أنصار الرئيس الجمهورى المبنى وسط أعمال عنف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: الكونجرس هوية شخصية للأمريكيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.