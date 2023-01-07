جدة - نرمين السيد - وقال جو بايدن: أشكر كل عائلة فقدت شخصا لها فى أحداث 6 يناير.. قلبى معكم، ولن ننسى هذه التضحيات، كما أشكركم على شجاعتكم على الحضور اليوم.

وأضاف الرئيس الأمريكى: يجب أن يعلم الشعب الأمريكى، ما فعله هؤلاء الأبطال للدفاع عن أمن وسلامة وديمقراطية أمريكا.

ويلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم، كلمة للشعب الأمريكى، فى الذكرى الثانية لاقتحام الكونجرس، تبثها قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أنه فى 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو شغب مبنى الكونجرس وذلك بعد مزاعم للرئيس الأمريكى السابق ترامب بأن انتخابات 2020 سرقت منه.