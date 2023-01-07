الأمم المتحدة: إلغاء زامبيا عقوبة الإعدام حدث تاريخى

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان الذى نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى أن الرئيس الزامبى هاكايندى هيشيليما قد أعلن عن هذه الخطوة فى 23 ديسمبر والتى جاءت "بعد سنوات من جهود الضغط من قبل أصحاب المصلحة المعنيين مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدنى وشركاء التنمية وفريق الأمم المتحدة والشركاء الآخرين".

وقال المنسق الأممى المقيم فى زامبيا إن العديد من كيانات الأمم المتحدة هنا ساهمت فى هذا الإنجاز من خلال توفير مجموعة واسعة من الدعم الفنى للسلطات فعلى سبيل المثال، ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البلاد فى التحضير للاستعراضات الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما دعم فريق الأمم المتحدة مراجعة وتعديل وسن القوانين العادية، بما فى ذلك قانون العقوبات وقانون النظام العام، مما ساهم أيضًا فى إلغاء جريمة تشهير الرئيس مؤخرًا باعتبارها جريمة جنائية.