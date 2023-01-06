الرئيس الأمريكي: شرطة الكونجرس ضحت كثيرا فى أحداث 6 يناير

جدة - نرمين السيد - وأضاف جو بايدن، أن هناك بعض الضباط الذين دافعوا عن مبنى الكونجرس، وحاول منعهم من الدخول واقتحام المبنى، وصف ما حدث بأنه أمر من القرون الوسطى.
وتابع أن هذا الضباط نال ضربا قاسيا، وللعجب أنه ضرب بعلم أمريكا، لكنه صمد، وصد هجوم مثيرو الشغب، لأنه يريد الدفاع عن بلاده.
ولفت الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى أن أمريكا ستكرم كل من وقف وحمى البلاد والديمقراطية.
ويلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم، كلمة للشعب الأمريكى، فى الذكرى الثانية لاقتحام الكونجرس، تبثها قناة القاهرة الإخبارية.
يذكر أنه فى 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو شغب مبنى الكونجرس وذلك بعد مزاعم للرئيس الأمريكى السابق ترامب بأن انتخابات 2020 سرقت منه.
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