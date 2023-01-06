باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين مدتها 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمار بجبوج، الباحث والمتخصص فى قضايا اللاجئين، إن الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين مدتها 5 سنوات وتقضى بترحيلهم إلى رواندا عن طريق تقديم طلبات بذلك، وبالتالى لا يجب ترحيلهم إذا ما رفضوا الترحيل والإبقاء عليهم داخل بريطانيا.





وأضاف "بحبوح" خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت" والذى تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة تحد كبير لسمعة بريطانيا فى ملف حقوق الإنسان، متوقعًا أنها لن تُنفذ وذلك لطعن العديد من اللجان المجتمعية عليها.

وأوضح المتخصص فى قضايا اللاجئين، أنه قبل تلك الأزمة وتوافد الكثير من اللاجئين كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، ولكن بعد الموجة الأخيرة من الهجرة إلى بريطانيا لم تعد تتحمل مراكز الإيواء الأعداد، ولا يوجد خطة من الحكومة البريطانية لتوسعتها، وهو ما دفع الحكومة لإقرار قانون الترحيل إلى رواندا.

وتسعى بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو القرار الذى عارضته الأمم المتحدة، إذ ترى أن مساعى لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية، ولكن المحكمة العليا البريطانية أجازت عمليات الترحيل ما يفتح الطريق إلى تنفيذها بالفعل وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية، والتى ترى أن العملية غير أخلاقية، وأن تاريخ العنف والاستبداد فى رواندا لا يبرر الثقة بأنها ستكون مكانًا آمنًا للاجئين.