عاجل- بايدن فى ذكرى اقتحام الكونجرس: لن ننسى من ضحى بحياته لأجل الوطن

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى، فى كلمته، التى تبثها قناة القاهرة الإخبارية: يجب أن لا ننسى من ضحى بحياته دفاعا عن الكونجرس الأمريكى، عندما حاولت فئة خارجة عن الشعب الأمريكى اقتحام المبنى.

وأضاف أن هؤلاء المقتحمين فعلوا أشياء لا تعتبر بالسياسية على قدر كونها حدثا تاريخيا سيظل فى أذهاننا ولن ينسى.

وامتدح جو بايدن عددا من الضباط والجنود الأمريكان الذين وقفوا أمام مقتحمى الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021.

يذكر أنه فى 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو شغب مبنى الكونجرس وذلك بعد مزاعم للرئيس الأمريكى السابق ترامب بأن انتخابات 2020 سرقت منه.