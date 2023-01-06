صحفى بريطانى لـ«القاهرة الإخبارية»: ترحيل المهاجرين إلى رواندا عمل سياسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فوكس"، خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت" والذى تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإجراء يعد تطرفًا من قبل حكومة المحافظين، ويعارضه العديد من المنظمات المجتمعية.

وأوضح أن الحكومة البريطانية لا تعى مدى خطورة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، ولكنها مشغولة بقضايا أخرى تراها أكثر أهمية، كالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الاقتصاد.

وتسعى بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو القرار الذى عارضته الأمم المتحدة، إذ ترى أن مساعى لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية، ولكن المحكمة العليا البريطانية أجازت عمليات الترحيل ما يفتح الطريق إلى تنفيذها بالفعل وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية، والتى ترى أن العملية غير أخلاقية، وأن تاريخ العنف والاستبداد فى رواندا لا يبرر الثقة بأنها ستكون مكانًا آمنًا للاجئين.