خبير عسكرى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا أصبحت فى مرمى الصواريخ الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكرى، إن هناك تجييشًا واضحًا فى دول غرب الناتو، الأمر الذى يعنى أن دول الحدود الغربية الشمالية لروسيا والتى تتزود بأنظمة "هيمارس" تعد تهديدًا لروسيا وبيلاروسيا.





وأضاف الخبير العسكرى، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن موسكو أصبحت فى مرمى المنظومات الصاروخية الأمريكية، التى تبعد عن العمق الروسى 500 كيلومتر فقط. وأوضح أن كل هذا التسليح يواجه الحلف والتعاون العسكرى الروسى-البيلاروسى على الحدود الشمالية الأوكرانية مع بيلاروسيا. وتابع الخبير العسكرى، أن هذا التجييش إما أن يسفر عن مزيد من التوتر، أو أن يحقق توازنًا يُفضى إلى فرض عملية وقف إطلاق النار والمباشرة فى مباحثات جدية تؤدى إلى عملية سلام فى المنطقة.

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