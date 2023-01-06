بايدين: الديمقراطية الأمريكية تعرضت لهجوم عنيف منذ عامين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى: عندما سألوا بعض الضباط هناك، لماذا فعلتم ذلك، أجابوا أنهم يدافعون عن أمريكيا الديمقراطية.
وأضاف جو بايدن، أن الديمقراطية الأمريكية تعرضت لهجوم عنيف منذ عامين.
وتابع: لا توجد ضمانات لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى إلا نحن، مضيفا أن هناك بعض الضباط المصابين قد تعافوا منذ أيام، وبالفعل هؤلاء فعلوا أشياء بطولية يجب أن نفخر بها.
ويلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم، كلمة للشعب الأمريكى، فى الذكرى الثانية لاقتحام الكونجرس، تبثها قناة القاهرة الإخبارية.
يذكر أنه فى 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو شغب مبنى الكونجرس وذلك بعد مزاعم للرئيس الأمريكى السابق ترامب بأن انتخابات 2020 سرقت منه.
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