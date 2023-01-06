العالم اليوم - فيديو.. رصد آراء الضيوف بحفل افتتاح "خليجي البصرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 10:20 مساءً - خطفت مدينة البصرة الأضواء في افتتاح بطولة "خليجي 25" بعرض مبهر لاقى الإشادة من الجماهير المتابعة للعرس الكروي الخليجي الكبير، وقدم صورة مشرفة عن المستوى التنظيمي المميز الذي انطقت فيه البطولة.

ورصدت دوت الخليج آراء بعض الجماهير الخليجية المتواجدة في مدينة البصرة وتابعت عروض حفل الافتتاح، حيث أجمعت الآراء على أن الحفل كان مبهرا ومميزا، وجاء في مستوى تطلعات الجماهير الخليجية بمشاهدة انطلاقة ناجحة للبطولة، ومتابعة حفل يعكس قدرة العراق على تنظيم أنجح البطولات والتظاهرات الرياضية الكبرى وبشكل مميز.

وعبر المشجع سعود العازمي عن إعجابه الكبير بحفل الافتتاح واصفا إياه بالمبهر والمميز، حيث ذكره بحفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022، بفضل الفقرات التاريخية المعبرة، والتي ذكّرت الجماهير بالتاريخ العريق للعراق، والترابط الوثيق بين شعوب المنطقة.

كما عبر المشجع الكويتي ابراهيم العاجل عن سعادته الكبيرة بمشاهدة حفل افتتاح لافت، أكد من خلاله العراق قدراته التنظيمية الكبيرة، وعودته إلى الساحة الكروية من الباب الكبير.

وأضاف بأن فقرات الحفل كانت معبرة ومدروسة بشكل جيد، وهو ما جعل الجماهير تتفاعل بشكل ايجابي مع الحفل من البداية وحتى النهاية.

المشجّع عايش محمد شدد على أن الحفل كان مفاجأة سارة للجماهير الخليجية، لأنه قدم لوحات جميلة ومعبرة، وقدم صورة مشرفة للمكانة التي وصلت اليها بطولة كأس الخليج.

وتقدم بالشكر إلى اللجنة المنظمة في العراق على المستوى الجهود التي تم بذلها لانطلاقة البطولة الخليجية في أفضل الظروف.

ويذكر أن حفل "خليجي 25" أقيم بملعب البصرة الدولي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات الخليجية وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

وشهد فقرات فنية مميزة ولوحات ضوئية جميلة وأوبريت غنائية بمشاركة نخبة من نجوم الفن والمشاهير العراقية، وسط تفاعل جماهيري كبير في المدرجات.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه بعد تنظيمها سابقا في العاصمة بغداد عام 1979.