العالم اليوم - عرس كروي وثقافي.. متحف البصرة يحتفي بخليجي 25

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 10:20 مساءً - أعلن متحف البصرة الحضاري، يوم الجمعة، مبادرة استثنائية، في إطار ترحيب المدينة العراقية بزوارها من جماهير مشجعي المنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين.
وذكر المتحف، في بيان، أنه اعتبارا من يوم الجمعة، سيتم تمديد ساعات استقبال المتحف طيلة أيام البطولة، وتنظيم فعاليات ثقافية وموسيقية متنوعة.
وانطلقت بطولة الخليج الكروية، مساء الجمعة، عبر احتفال وُصف بالمبهر، وتستمر حتى التاسع عشر من يناير الجاري.
عرس كروي وثقافي
- معلقون اعتبروا إعلان المتحف خطوة موفقة في إطار العمل على تحويل العرس الكروي الخليجي لمحفل ثقافي ومناسبة للتعريف بحضارات العراق، وتنشيط السياحة الثقافية والأثرية فيه، خاصة وأن البلاد تستقطب الآن آلاف المشجعين من مختلف الدول المتنافسة في خليجي 25 .
يقول أمين متحف البصرة الحضاري محمد علي الأسدي، في حديث مع موقع دوت الخليج :
- من باب الترحيب والاحتفاء بزوارنا وأهلنا من دول الخليج وتعريفهم بحضارة بلاد الرافدين الضاربة في القدم، قررنا أن تفتتح أبواب متحف البصرة الحضاري أمام الزوار والمرتادين من جماهير خليجي 25 من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا، والتي كانت تغلق سابقا في الساعة الثانية ظهرا.
- هكذا نحرص على أن يتمكن الإخوة الخليجيون الزوار من التعرف عن كثب إلى معالم البصرة السياحية والحضارية والآثارية العريقة، من الكورنيش والواجهة البحرية على شط العرب إلى المتحف الحضاري وغيرها من معالم كجامعي السراجي والبصرة القديم.
- قمنا بوضع لافتات تعريفية عن المتحف وموقعه في مختلف أنحاء المدينة، بما يسهل على الضيوف زيارة المتحف، والذي يقع بالقرب من الكورنيش بمنطقة القصور الرئاسية.
- المتحف يضم 4 قاعات عرض رئيسية تؤرخ للحقب الحضارية المختلفة لبلادنا، وهي السومرية والبابلية والآشورية والبصرية الإسلامية، وهي تعكس التنوع الآثاري والثقافي الغني للعراق.
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