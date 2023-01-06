العالم اليوم - عرس كروي وثقافي.. متحف البصرة يحتفي بخليجي 25

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 10:20 مساءً - أعلن متحف البصرة الحضاري، يوم الجمعة، مبادرة استثنائية، في إطار ترحيب المدينة العراقية بزوارها من جماهير مشجعي المنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين.

وذكر المتحف، في بيان، أنه اعتبارا من يوم الجمعة، سيتم تمديد ساعات استقبال المتحف طيلة أيام البطولة، وتنظيم فعاليات ثقافية وموسيقية متنوعة.

وانطلقت بطولة الخليج الكروية، مساء الجمعة، عبر احتفال وُصف بالمبهر، وتستمر حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

عرس كروي وثقافي

معلقون اعتبروا إعلان المتحف خطوة موفقة في إطار العمل على تحويل العرس الكروي الخليجي لمحفل ثقافي ومناسبة للتعريف بحضارات العراق، وتنشيط السياحة الثقافية والأثرية فيه، خاصة وأن البلاد تستقطب الآن آلاف المشجعين من مختلف الدول المتنافسة في خليجي 25 .

يقول أمين متحف البصرة الحضاري محمد علي الأسدي، في حديث مع موقع دوت الخليج :