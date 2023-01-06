خالد عكاشة لـ«القاهرة الإخبارية»: التنظيم الدولى للإخوان هو مجلس الإدارة

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر، إن التنظيم الدولى للإخوان يكاد يكون هو مجلس الإدارة لكل فروع جماعة الإخوان على مستوى العالم، وهو من يدير شؤون هذه الأفرع المختلفة.





وأضاف "عكاشة" خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية": "التنظيم الدولى هو مجموعة من القيادات التاريخية للجماعة، التى تدير شؤون هذه الأفرع، وتنسق ما بينها وبين بعضها البعض لخدمة كل فرع للآخر، والأهم والأخطر هو إدارة المحافظ المالية الخاصة بالأفرع المختلفة واستثمارات الإخوان الموجودة فى مختلف بلدان العالم، كى نتنفق على التنظيم فى أفرعه المختلفة". وتابع مدير المركز المصرى للفكر، أن هناك إدارة تنظيمية وحركية وإدارة اقتصادية ومالية واستثمارية من أجل الإنفاق على هذه الأفرع، وباعتبار التنظيم نشأ فى مصر ومؤسسه مصرى احتفظ الفرع المصرى بقدر كبير من النفوذ داخل التنظيم الدولى، والتصق فى الذهنية العامة داخل الأفرع المختلفة أن التنظيم الدولى هو الجماعة المصرية.

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