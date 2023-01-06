العراق ترحب بالضيوف المشاركين فى افتتاح «خليجى 25»

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "ترحب وزارة الخارجية بضيوف العراق، وبسفراء الدول المقيمة فى بغداد، وكذلك سفراء الرياضة الذين حلوا ضيوفا كراما، للمشاركة فى افتتاح خليجى 25 فى البصرة".

وأكدت الوزارة أن هذه النسخة من الخليجى فى البصرة ستكون استثنائية"، وأضافت: "نبارك لشعبنا ولبصرتنا الفيحاء استضافة خليجى 25، وانطلاق مباراة الافتتاح اليوم، وأهلا ومرحبا بالأشقاء فى بلدهم الثانى".

ويشارك رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو، فى حفل افتتاح بطولة خليجى 25 الذى سينطلق مساء اليوم فى البصرة.

ووصل إنفانتينو فى وقت سابق إلى مطار البصرة وكان فى استقباله رئيس الاتحاد العراقى لكرة القدم عدنان درجال ومحافظة المدينة أسعد العيدانى.

وكان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى ورئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى قد وصلا الى البصرة لحضور افتتاح "خليجى 25".

وبدأت الجماهير تتوافد الى ملعب البصرة الدولى، اليوم، بأعداد كبيرة لحضور افتتاح بطولة "خليجى 25"، والتى تليها مباراة المنتخب العراقى مع نظيره العمانى.

وتنطلق عصر اليوم بتوقيت العراق بطولة "خليجى 25" فى محافظة البصرة، فيما أكدت المحافظة أمس جاهزيتها فنيا ولوجستيا لانطلاقة البطولة.