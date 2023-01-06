العالم اليوم - الكهرباء تنقطع عن آلاف المنازل في أميركا بسبب الطقس السيء

انتم الان تتابعون خبر الكهرباء تنقطع عن آلاف المنازل في أميركا بسبب الطقس السيء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 09:22 مساءً - تسببت الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر في شمال ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، الجمعة، فيما تستعد المنطقة لموجة أخرى من الطقس السيئ في وقت لاحق من اليوم تستمر خلال مطلع الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا، ويُحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية.

وأضافت الهيئة أنه بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، من المتوقع أن تهطل ثلوج يتراوح سمكها بين حوالي 30 و90 سنتيمترا خلال مطلع الأسبوع على سلسلة جبال سييرا، حيث قيست تراكمات للثلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و45 سنتيمترا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي التنبؤ المقلق في أعقاب عاصفة ضخمة من المحيط الهادي صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة في أنحاء المنطقة ليومين.

وحتى صباح الجمعة، بقي 60 ألف منزل وشركة بلا كهرباء بسبب الطقس، بحسب بيانات موقع "باور أوتدجز دوت يو إس".

وفي ديسمبر الماضي، تسببت عاصفة شتوية اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة في حدوث عواصف ثلجية وأمطار متجمدة وفيضانات وبرودة مهددة للحياة، ما تسبب إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو خارجها يوم الجمعة، وفقا لموقع "فلايت أوير" للتتبع.

وأدت العاصفة التي وصلت في نهاية الشهر لإسقاط خطوط الكهرباء، ووقوع الكثير من حوادث السيارات على الطريق السريعة، وأدت أيضا إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

تعتبر العاصفة غير مسبوقة في نطاقها، حيث امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.