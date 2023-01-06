القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكى يستأنف جولات انتخاب رئيسه

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مجلس النواب الأمريكى أخفق فى انتخاب رئيس جديد له خلفا للديمقراطية نانسى بيلوسى، حيث فشل المرشح الجمهورى كيفن مكارثى فى الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا على الرغم من أن حزبه يملك أغلبية ضئيلة، وذلك فى سيناريو غير مسبوق لم يحدث منذ 100 عام.

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