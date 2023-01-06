النمسا.. مقتل مجند وإصابة ضابط خلال مشاجرة فى ثكنة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الحادث وقع فى ثكنة مجاورة لمطار فى بلدة وينر نيوستادت جنوب فيينا.
وأشارت إلى أن المجند البالغ من العمر 20 عامًا، والذى بدأ خدمته العسكرية فى شهر سبتمبر الماضى، هدد زملائه الجنود أثناء عملية تغيير الحرس، واعتدى جسديا على الضابط المسؤول.
وأضافت أنه خلال الاشتباك، تم إطلاق عدة أعيرة نارية وأصيب المجند بجروح قاتلة، بينما نقل الضابط البالغ من العمر 54 عاما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأفادت وزارة الدفاع بأنه جارى التحقيق فى الواقعة للوقوف على ملابساتها.
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