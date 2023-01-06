العالم اليوم - العملة الخضراء تتراجع بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 07:20 مساءً - تخلى الدولار الأميركي عن مكاسبه المبكرة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أن أرباب الأعمال أضافوا 223 ألف وظيفة في شهر ديسمبر، بأكثر مما توقعه الخبراء، فيما سجلت الأجور نموا أقل بقليل من المتوقع.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون إضافة 200 ألف وظيفة.

وزادت الأجور بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، مقابل 0.4 بالمئة في نوفمبر، وأقل من التوقعات بارتفاعها 0.4 بالمئة أخرى.

وأدى هذا إلى تراجع الزيادة في الأجور على أساس سنوي إلى 4.6 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في نوفمبر.

وقال مازن عيسى كبير محللي العملات الأجنبية لدى "تي.دي. سيكيوريتيز" في نيويورك: "كان هناك بعض الخوف من حدوث زيادة كبيرة فيما يتعلق بنمو الوظائف، والذي كان يمثل احتمالا نتيجة التغيرات الموسمية شائعة الحدوث في ديسمبر".

وأضاف عيسى أن التراجع في نمو الأجور "مشجع" أيضا لكنه أشار إلى وجود عناصر سلبية في البيانات.

وأوضح عيسى: "لقد انخفض معدل البطالة وهو ما لم يكن متوقعا وزادت نسبة المشاركة، وهذا الرقم لا يساعد أحدا على توقع ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج لإقرار زيادة 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل".

تحركات الأسعار

لم يتغير الدولار أمام سلة من العملات إلا قليلا في تداولات الجمعة، ليسجل 105.11 بعد أن سجل في وقت سابق 105.63 وهو أعلى مستوى منذ السابع من ديسمبر.

ولم تتطرأ تغيرات تذكر على اليورو اليوم أيضا ليسجل 1.0524دولار، وارتفع الدولار 0.20 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.64.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وعزز متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي مراهناتهم على أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين في أول فبراير بعد ظهور بيانات الجمعة.

وقد تؤثر بيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها في 12 يناير على سياسة المركزي الأميركي.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم العام لم يتغير في شهر ديسمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة.