الفلبين: لا حاجة لفرض قيود إضافية على الوافدين من الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "أى بى إس- سى بى إن" الفلبينية، اليوم الجمعة، عن وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجيرى، قولها إنه لا يوجد سبب لاتخاذ تدابير إضافية، مشيرة إلى أن انتقال المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور أوميكرون لا يحدث فقط فى الصين، ولكن فى أجزاء أخرى من العالم.

يشار إلى أن الصين تعانى من ارتفاع حاد جديد للإصابات بالفيروس، مما دعا العديد من الدول إلى فرض قيود إضافية على الوافدين منها ومطالبتهم بتقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا المستجد.

فى السياق، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية: لا يزال لدينا أكثر من 17 مليونا و488 ألفا و50 جرعة من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا.

وكانت حالة من القلق قد انتابت المواطنين فى الفلبين عقب إعلان وزارة الصحة، الشهر الماضى، أن عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التى باتت غير صالحة للاستعمال، بلغت 44 مليونا.

وتهدف الفلبين إلى توفير لقاحات ثنائية التكافؤ بحلول الربع الأول من عام 2023، وهى لقاحات معدلة تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتغيرات الفرعية للأوميكرون.

يشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 73.7 مليون شخص فى البلاد بشكل كامل ضد فيروس كورونا.