محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: تصادم كوريا الشمالية واليابان يؤدى لتدخل أمريكا

وأضاف "ناجاو" خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، ببرنامج "العالم شرقًا" المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قاعدة أمريكية فى اليابان ونتوقع فى حالة حدوث أى تدخلات أو صدامات من جانب كوريا الشمالية، أن تتدخل القوات الأمريكية، وفى هذه الحالة سيكون لأمريكا الحق الشرعى لاستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية.
وتابع: "وفى هذا الحالة ستكون هناك مخاوف فى هذه المنطقة، وهناك خيارات كثير مفتوحة لدعم ردع الاختبارات الصاروخية فى كوريا الشمالية، كما أن الولايات المتحدة تتابع الموقف عن كثب، وستحدد هذه المنطقة كمنطقة رمادية مما يضع أحد المخاوف الأخرى من أن كوريا الشمالية تطور من قدرات ترسانتها الصاروخية والنووية، مما يمكنها من تهديد السواحل الأمريكية، لذلك فهى سبب مقنع لدى أمريكا للصد وتحقيق الردع، وذلك يعتمد على الخيارات المفتوحة أمام الطرفين لوضع حلول لطوكيو".
وأكد المحلل السياسى، أن التواجد الأمريكى فى اليابان وكوريا الجنوبية سوف يدعم الموقف بشكل كبير فى أى وقت تتطلب فيه التدخل.
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