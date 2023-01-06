متحدث الجيش العراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: نطارد بقايا «داعش» فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامى للقوات المسلحة العراقية، إن الجيش العراقى يحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ34 عالميًا، وإن هذا لم يأت اعتباطًا وإنما بالتدريب والتسليح والتجهيز والخبرة التى يمتلكها الجيش، وتطوير المنظومة العسكرية العراقية، وهناك علاقات قوية بالدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر.





وأكد الناطق الإعلامى للجيش العراقى، فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، من بغداد، على ضرورة أن تتحد دول المنطقة وأن تعمل سويًا لمجابهة هذه المنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الجيش العراقى يمتلك الخبرة فى الحرب الحديثة مثل حربى العصابات والشوارع، واكتسب خبرة كبيرة فى هذه المجال.

وأضاف، أن منطقة شمال شرق سوريا تعد منطقة مقلقة، نظرًا لأنها لا يزال يوجد بها تنظيمات إرهابية عديدة، والمنطقة غير مستقرة بتواجد العديد من القوات منها الروسية والتركية وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار إلى أن الجيش العراقى يركز على تأمين نقط الحدود، ويقوم بفعاليات لمطاردة بقايا داعش فى بعض المناطق، ويحقق ضربات موجعة بهذا المجال.

وتابع أن دور الجيش العراقى واضح من خلال عملياته واستخباراته والضربات الجوية وملاحقة المنظمات الإرهابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار بناء قدرات القوات المسلحة العراقية.