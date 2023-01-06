«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن «حلفاء واشنطن بآسيا» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن "حلفاء واشنطن بآسيا فى المعادلة العسكرية الأمريكية"، وجاء بالتقرير أن وعود أمريكية بالدفاع عن الحلفاء والأصدقاء فى شرق آسيا هنا وهناك، فمن اليابان إلى كوريا الجنوبية إلى تايوان والفلبين يعلن مسؤولو واشنطن وقادتها الدفاع عسكريًا عن أى أخطار تواجه هذه الدول.





وأضاف التقرير: "لكن السؤال دائمًا ما يدور حول حدود هذا الدفاع وإمكاناته، لاسيما إذا كان فى مواجهة مع الصين، فبعد زيارة أثارت الجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكى حينها لتايوان أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن التزام واشنطن بالدعم العسكرى لتايوان، فى حال تعرضها لعمل عسكرى من قبل بكين، الأمر الذى أثار حفيظة الصين". وتابع: "وفى زيارتها للفلبين فى سبتمبر الماضى أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس، التزام بلادها بالدفاع عن مستعمراتها السابقة إذا ما تعرضت لهجوم فى بحر الصين الجنوبى، أما الأزمة الكورية والحليفان الأكبر لواشنطن فى المنطقة طوكيو وسول، فقد أعلنت الولايات المتحدة على لسان نائبة وزير الخارجية الأمريكى وضع بلادها جميع الإمكانات بما فيها النووية والصارويخة للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان".

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