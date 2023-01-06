«القاهرة الإخبارية»: استجابة روسيّة للنداءات الإنسانية وتشكيك أوكرانى

جدة - نرمين السيد - لم تمر 24 ساعة على إعلان روسيا هدنة وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة مقبلة، للاحتفال بأعياد الميلاد، حتى عادت الاشتباكات لتجدد فى ساحة المعركة، حيث أعلنت كييف اشتباكات متقطعة فى مختلف جبهات أوكرانيا، ورصدت ضربات روسية فى مقاطعة كراماتورسك، بعدما رفضت أوكرانيا التعليق على مبادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى اعتبرها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مبررًا لوقف تقدم القوات الأوكرانية فى مناطق إقليم الدونباس.





ومن جانبه، رأى الدبلوماسى الروسى السابق، ألكسندر زاسبكين، أن الهدنة التى أعلنتها موسكو تأتى فى الصالح الإنسانى، لكنها لن تغير شيئا على ساحة المعركة، موضحًا أن نظام كييف لم يستجب لنداء الهدنة واتخذ موقف التشكيك فى النوايا، موضحًا أن الدول الغربية تستخدم كل الذرائع لوضع روسيا فى دائرة الاتهام.

وفى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، توقع الدبلوماسى السابق عدم تعديل فى المواقف الأوكرانية أو الأمريكية أو الغربية إجمالا، لتكون الفترة القادمة هى اختبار قدرة كل طرف على تحمل أعباء الحرب الطويلة.

وأوضح زاسبكين، أن أمد الحرب الروسية الأوكرانية قد يستمر لسنوات فى ظل جمود فى المواقف السياسية رغم المبادرات السلمية التى يطرحها البعض وتمسك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالشروط التى وضعها للجلوس على مائدة التفاوض.

وتابع أن الهدنة وإن طالت فهى مؤقتة لتستمر المعارك بعدها فى مدينة باخموت التى شهدت اشتباكات ضارية فى الأشهر الماضية، حيث تشكل مركزًا مهما للطرفين ويعتقد كلاهما أن حسم المعركة فى تلك المقاطعة يعنى تحقيق نجاح تكتيكى يساهم فى تقدم القوات إلى مناطق أخرى.

فى المقابل، وصف فولوديمير شوماكوف الدبلوماسى الأوكرانى السابق، هدنة موسكو بالنفاق الشديد، خاصة عندما تعلن أنها تعلى فيها الجانب الإنسانى فى ظل ارتكابها المستمر لجرائم فظيعة، مشددا على أن أوكرانيا لا تصدق ما تقوله روسيا وأن المفاوضات معها أصبحت مستحيلة.

وأضاف شوماكوف لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد أى ثقة من جانب كييف لدى موسكو، وهو ما دفع الرئيس فولوديمر زيلنسكى للإعلان أنه ليس فى حاجة لأى هدنة لأن قواته لا تقصف مدنا روسية.

وأشار الدبلوماسى السابق إلى أن الجانب المعتدى هو الذى يحتاج إلى هدنة لأنه يواصل تنفيذ جرائم الحرب فى الأراضى الأوكرانية، موضحًا أن مدينة مثل خيرسون تتعرض للقصف 30 مرة فى اليوم الواحد براجمات الصواريخ ومدافع الهاون وغيرها.