العالم اليوم - قبل مواجهة ريال مدريد.. ليفربول يتلقى "ضربة كبيرة"

انتم الان تتابعون خبر قبل مواجهة ريال مدريد.. ليفربول يتلقى "ضربة كبيرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 05:22 مساءً - أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، أن مدافعه فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.

وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد، الاثنين الماضي، ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز، السبت: "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة".

وتابع: "التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة. الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يتوقع أن يغيب أيضا عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.